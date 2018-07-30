На Донеччині виявили педофіла з Росії, який брав дітей в “оренду”

“Факти торгівлі дітьми були виявлені в ході розслідування злочинної діяльності жителя Слов’янська, який зараз перебуває під арештом за статеві злочини відносно неповнолітніх, які він вчиняв протягом 13 років. Поліцейські встановили, що у період 2012-14 років з вказаним педофілом налагодив зв’язок громадянин РФ. Чоловік за гроші брав хлопчиків „в оренду“ з метою вчинення сексуального насильства. На час скоєння злочину підліткам було 16 років”, — зазначили в прес-службі поліції Донецької області.

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Мешканець Донеччини змушував неповнолітніх жертв виконувати вимоги свого знайомого з Росії, залякуючи розправою. Наразі співробітники поліції зібрали докази причетності громадянина РФ до 4 фактів торгівлі дітьми. Зловмиснику заочно повідомлено про підозру за ч.2 ст. 149 Кримінального кодексу України (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини). Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.