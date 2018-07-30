На Донеччині виявили педофіла з Росії, який брав дітей в “оренду”
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 30 липня. УНН. На Донеччині виявили педофіла з Росії. Чоловік приїздив в Україну до знайомого, який за грошову винагороду надавав в сексуальне рабство дітей, що перебували в уразливому стані (сироти та позбавлені батьківської опіки). Про це повідомляють у відділі комунікації ГУ НП в Донецькій області, передає УНН.
“Факти торгівлі дітьми були виявлені в ході розслідування злочинної діяльності жителя Слов’янська, який зараз перебуває під арештом за статеві злочини відносно неповнолітніх, які він вчиняв протягом 13 років. Поліцейські встановили, що у період 2012-14 років з вказаним педофілом налагодив зв’язок громадянин РФ. Чоловік за гроші брав хлопчиків „в оренду“ з метою вчинення сексуального насильства. На час скоєння злочину підліткам було 16 років”, — зазначили в прес-службі поліції Донецької області.
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Мешканець Донеччини змушував неповнолітніх жертв виконувати вимоги свого знайомого з Росії, залякуючи розправою. Наразі співробітники поліції зібрали докази причетності громадянина РФ до 4 фактів торгівлі дітьми. Зловмиснику заочно повідомлено про підозру за ч.2 ст. 149 Кримінального кодексу України (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини). Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.