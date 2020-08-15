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В Донецкой области разоблачили группу сбытчиков метадона с месячным доходом около полутора миллиона гривен

В Донецкой области разоблачили группу сбытчиков метадона с месячным доходом около полутора миллиона гривен

Киев  •  УНН

 • 10991 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Правоохранители разоблачили организованную группу, в состав которой входило четыре человека, которая наладила сбыт наркотиков на территории Покровска, Мирнограда и Краматорска. Их месячный доход составлял около полутора миллиона гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.

“Во время обработки оперативной информации по сбыту наркотиков сотрудники управления противодействия наркопреступности ГУНП в Донецкой области вышли на группу наркодельцов, которые устроили незаконный „бизнес“ на севере области. Оперативники установили, что организовал сбыт метадона 52-летний житель Днепропетровской области и приобщил к делу еще трех сообщников”, — говорится в сообщении.

Кроме того, сыщики отследили маршрут перемещения и концепции незаконной прибыли злоумышленников — сбытчики передвигались из одного города в другой, в каждом из которых оставляли наркотические закладки. Деньги за “товар” получали на счет банка.

Так, задокументировать сбыт наркотиков полицейским удалось в Краматорске во время оперативной закупки. В фигурантов было изъято 130 свертков с метадоном, общим весом 32,5 граммов.

Сообщается, что во время обыска по месту жительства дельцов оперативники изъяли деньги, полученные незаконным путем, банковские карты и мобильные телефоны с неопровержимыми доказательствами преступных действий.

“Установлено, что месячный доход группировки составлял около полутора миллиона гривен”, — сообщили в полиции.

Членам группы инкриминируют ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Им грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как ранее сообщал УНН, в Одессе у наркокурьера с ЕС изъяли кокаин на миллион гривен.

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