На Донеччині викрили групу збувальників метадону з місячним прибутком близько півтора мільйона гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Правоохоронці викрили організовану групу, до складу якої входило четверо осіб, яка налагодила збут наркотиків на території Покровська, Мирнограда та Краматорська. Їх місячний прибуток становив близько півтора мільйона гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Донецької області.
“Під час опрацювання оперативної інформації щодо збуту наркотиків співробітники управління протидії наркозлочинності ГУНП в Донецькій області вийшли на групу наркоділків, які влаштували незаконний „бізнес“ на півночі області. Оперативники встановили, що організував збут метадону 52-річний мешканець Дніпропетровської області та долучив до справи ще трьох спільників”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, розшуковці відстежили маршрут переміщення та концепцію незаконного прибутку зловмисників — збувальники пересувалися з одного міста до іншого, в кожному з яких залишали наркотичні закладки. Гроші за “товар” отримували на рахунок банку.
Так, задокументувати збут наркотиків поліцейськім вдалося у Краматорську під час оперативної закупки. У фігурантів було вилучено 130 згортків з метадоном, загальною вагою 32,5 грамів.
Повідомляється, що під час обшуку за місцем мешкання ділків оперативники вилучили гроші, отримані незаконним шляхом, банківські картки та мобільні телефони з неспростовними доказами злочинних дій.
“Встановлено, що місячний прибуток угруповання становив близько півтора мільйона гривень”, — повідомили у поліції.
Членам групи інкримінують ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Їм загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Як раніше повідомляв УНН, в Одесі у наркокур’єра з ЄС вилучили кокаїн на мільйон гривень.