В Донецкой области открыли производство в отношении бывшего боевика "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Донецкой области в отношении бывшего боевика "ДНР", который разочаровался в идеологии "русского мира" и покинул службу, открыли уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
Так, полгода 39-летний мужчина нес службу в вооруженных силах так называемой "ДНР". В декабре 2014 года он разочаровался в идеологии "русского мира" и оставил службу ".
"Как рассказал правоохранителям обнаружен боевик, летом 2014 он подвергся российской пропаганде и присоединился к террористам. Мужчина переехал жить в Донецк и поступил в спецподразделения" Оплот ". Будучи рядовым, с оружием в руках дежурил на блокпосту, а также охранял админздания", - сказано в сообщении.
Через полгода после своего назначения мужчина понял, что главари незаконного вооруженного формирования являются обычными преступниками, потому покинул ряды террористов и начал вести скрытый образ жизни.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что все это время бывший боевик жил в оккупированном Донецке и лишь в конце декабря этого года вернулся в родной Авдеевки.
Сотрудники Авдеевского отделения полиции совместно с сотрудниками контрразведки установили местонахождение бывшего наемника и открыли отношении него уголовное производство по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины.
Полицейские напоминают, что согласно ч.6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины в случае, если лицо не совершала тяжких преступлений против добровольно покинула ряды незаконных вооруженных формирований и рассказала об этом правоохранителям, ей предоставляется гарантированный государством шанс на мирную жизнь без уголовной ответственности.
Напомним, в Донбассе будут судить пограничника, который работал на "народную милицию ЛНР".