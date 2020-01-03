На Донеччині відкрили провадження відносно колишнього бойовика "ДНР"

КИЇВ. 3 січня. УНН. На Донеччині відносно колишнього бойовика "ДНР", який розчарувався в ідеології "руського миру" та покинув службу, відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.