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На Донеччині відкрили провадження відносно колишнього бойовика "ДНР"

На Донеччині відкрили провадження відносно колишнього бойовика "ДНР"

Київ • УНН

 • 10326 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. На Донеччині відносно колишнього бойовика "ДНР", який розчарувався в ідеології "руського миру" та покинув службу, відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.

Так, пів року 39-річний чоловік ніс службу в збройних силах так званої "ДНР". У грудні 2014 року він розчарувався в ідеології "руського миру" та залишив службу".

"Як розповів правоохоронцям виявлений бойовик, влітку 2014 року він піддався російській пропаганді та приєднався до терористів. Чоловік переїхав жити в Донецьк і вступив до спецпідрозділу "Оплот". Будучи рядовим,зі зброєю в руках чергував на блокпості, а також охороняв адмінбудівлі", - сказано у повідомленні.

Через пів року після свого призначення чоловік зрозумів, що ватажки незаконного збройного формування є звичайними злочинцями, тому покинув лави терористів та почав вести прихований спосіб життя.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що весь цей час колишній бойовик мешкав у окупованому Донецьку і лише наприкінці грудня цього року повернувся до рідної Авдіївки.

Співробітники Авдіївського відділення поліції разом зі співробітниками контррозвідки встановили місцезнаходження колишнього найманця і відкрили відносно нього кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" Кримінального кодексу України.

Поліцейські нагадують, що згідно з ч.6 ст. 260 Кримінального кодексу України у випадку, якщо особа не скоювала тяжких злочинів проти людей, добровільно залишила лави незаконних збройних формувань та розповіла про це правоохоронцям, їй надається гарантований державою шанс на мирне життя без кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, на Донбасі судитимуть прикордонника, який працював на "народну міліцію ЛНР".

Українські Національні Новини

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