В Донецкой области от взрыва газа в частном доме пострадали два человека

"11 марта в 17:20 диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение о несчастном случае, которое произошло в одном из частных домов на ул. Торецкая в г. Константиновка Донецкой области. Предварительно, в результате взрыва газа пострадали двое мужчин. Для оказания необходимой медицинской помощи пострадавшие были доставлены в ЦРБ г. Константиновка", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются соответствующими специалистами.

Напомним, в Харькове в результате взрыва газового баллона погиб рабочий.



