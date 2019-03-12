В Донецкой области от взрыва газа в частном доме пострадали два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В городе Константиновка Донецкой области в одном из частных домов произошел взрыв газа, пострадали два человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Донецкой области.
"11 марта в 17:20 диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение о несчастном случае, которое произошло в одном из частных домов на ул. Торецкая в г. Константиновка Донецкой области. Предварительно, в результате взрыва газа пострадали двое мужчин. Для оказания необходимой медицинской помощи пострадавшие были доставлены в ЦРБ г. Константиновка", - говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия устанавливаются соответствующими специалистами.
Напомним, в Харькове в результате взрыва газового баллона погиб рабочий.