На Донеччині від вибуху газу в приватному будинку постраждало двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У місті Костянтинівка Донецької області в одному з приватних будинків стався вибух газу, постраждало двоє чоловіків. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС у Донецькій області.
“11 березня о 17:20 диспетчер Служби порятунку „101“ отримав повідомлення про нещасний випадок, що стався в одному з приватних будинків на вул. Торецька у м. Костянтинівка Донецької області. Попередньо, в результаті вибуху газу постраждали двоє чоловіків. Для надання необхідної медичної допомоги постраждалі були доставлені до ЦРЛ м. Костянтинівка”, — йдеться у повідомленні.
Обставини події встановлюються відповідними фахівцями.
Нагадаємо, у Харкові внаслідок вибуху газового балону загинув робітник.