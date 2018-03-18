В Донецкой области в результате разрыва гранаты погиб один пограничник, ещё один ранен

“Вечером в одном из блиндажей у пограничного наряда, который осуществлял прикрытие и охрану КПВВ „Майорское“, пока по неизвестным причинам, сдетонировала ручная осколочная граната. В результате двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим была оперативно предоставлена ​​первичная медицинская помощь и организована доставка до Бахмутской центральной городской больницы”, — говорится в сообщении.

К сожалению, один из пограничников 1996 года рождения от полученных ранений скончался в больнице, состояние другого — средней тяжести. Назначено специальное расследование, устанавливаются все обстоятельства трагического случая.