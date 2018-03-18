На Донеччині в результаті розриву гранати загинув один прикордонник, ще один поранений

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Учора, в результаті трагічного випадку, загинув військовослужбовець Краматорського прикордонного загону, ще один дістав поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікацій із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України.

“Ввечері в одному з бліндажів у прикордонного наряду, що здійснював прикриття та охорону КПВВ „Майорське“, поки що з невідомих причин, здетонувала ручна осколкова граната. В результаті два військовослужбовці отримали поранення різного ступеню тяжкості. Постраждалим була оперативно надана первинна медична допомога та організована доставка до Бахмутської центральної міської лікарні”, — йдеться у повідомленні.

На жаль, один з прикордонників 1996 року народження від отриманих поранень помер у лікарні, стан іншого — середньої тяжкості. Призначено спеціальне розслідування, встановлюються всі обставини трагічного випадку.

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