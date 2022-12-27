В Донецкой области все котельные, работавшие на газе, отключены

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“В настоящее время сформированы ремонтные бригады для срочного обнаружения и обследования аварийного участка и проведения восстановительных работ”, — говорится в сообщении

Кириленко отметил, что скорость восстановления газопровода будет зависеть от характера повреждения и его масштаба.

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Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области расстреляли семью из восьми человек — с четырьмя детьми.