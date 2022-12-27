На Донеччині усі котельні,які працювали на газу, вимкнені
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Через пошкодження магістрального газогону у Харківській області, усі котельні, які працювали на газу у Донецькій області, вимкнені. Деякі мешканці регіону залишилися без опалення.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
Цитата
“Наразі сформовані ремонтні бригади для термінового виявлення й обстеження аварійної ділянки та проведення відновлювальних робіт”, — йдеться у повідомленні
Кириленко зазначив, що швидкість відновлення газогону, залежатиме від характеру пошкодження та його масштабу.
Додамо
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