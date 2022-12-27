На Донеччині усі котельні,які працювали на газу, вимкнені

Цитата

“Наразі сформовані ремонтні бригади для термінового виявлення й обстеження аварійної ділянки та проведення відновлювальних робіт”, — йдеться у повідомленні

Кириленко зазначив, що швидкість відновлення газогону, залежатиме від характеру пошкодження та його масштабу.

Додамо

У тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині розстріляли сім’ю з восьми людей — з чотирма дітьми.