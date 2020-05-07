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В Донецкой области осудят мать и сына за организацию псевдореферендума "о самостоятельности "ДНР"

Киев • УНН

 • 10951 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено досудебное расследование по уголовному производству по отношению к матери и сыну, которые обвиняются в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, информирует УНН.

В Донецкой области осудят мать и сына за организацию псевдореферендума "о самостоятельности "ДНР"

"Досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 года жительница города Константиновка вместе со своим сыном участвовали в организации и проведении в помещении общеобразовательной школы №5 незаконного референдума о признании самостоятельности так называемой "ДНР" в качестве членов участковой избирательной комиссии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные противоправные действия против своего государства наказываются, согласно санкции инкриминируемой статьи, лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Сейчас завершено досудебное расследование.

Как сообщалось ранее в УНН, в Донецкой области будут судить депутата за голосование за проведение псевдорефендума в 2014 году.

Украинские Национальные Новости

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