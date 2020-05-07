На Донеччині судитимуть матір і сина за організацію псевдореферендуму "про самостійність "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. За процесуального керівництва прокуратури Донецької області завершено досудове розслідування у кримінальних провадженнях стосовно матері і сина, які обвинувачуються у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області, інформує УНН.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2014 року мешканка міста Костянтинівки разом із своїм сином брали участь в організації і проведенні у приміщенні загальноосвітньої школи №5 незаконного референдуму щодо визнання самостійності так званої "ДНР" у якості членів дільничної виборчої комісії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вказані протиправні дії проти своєї держави караються, згідно з санкцією інкримінованої статті, позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.
Наразі завершене досудове розслідування.
Як повідомлялося раніше в УНН, на Донеччині судитимуть депутата через голосування за проведення псевдорефендуму у 2014 році.