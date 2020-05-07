На Донеччині судитимуть матір і сина за організацію псевдореферендуму "про самостійність "ДНР"

"Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2014 року мешканка міста Костянтинівки разом із своїм сином брали участь в організації і проведенні у приміщенні загальноосвітньої школи №5 незаконного референдуму щодо визнання самостійності так званої "ДНР" у якості членів дільничної виборчої комісії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вказані протиправні дії проти своєї держави караються, згідно з санкцією інкримінованої статті, позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

Наразі завершене досудове розслідування.

Як повідомлялося раніше в УНН, на Донеччині судитимуть депутата через голосування за проведення псевдорефендуму у 2014 році.