На Донеччині судитимуть депутата через голосування за проведення псевдорефендуму у 2014 році
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. На Донеччині судитимуть депутата, який розглянув внесене до повістки дня сесії питання щодо проведення на території смт. Миронівський так званого референдуму з питання визнання державної самостійності “ДНР” та в подальшому особисто позитивно проголосував за вказане рішення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратуру Донецької області.
“... До Артемівського міськрайонного суду спрямовано обвинувальний акт стосовно депутата Миронівської селищної ради Бахмутського району, який обвинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України, тобто у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що у ході досудового розслідування встановлено, що у травні 2014 року депутат, розуміючи незаконний характер своїх дій, розглянув внесене до повістки дня сесії питання щодо проведення на території смт. Миронівський так званого референдуму з питання визнання державної самостійності “ДНР” та в подальшому особисто позитивно проголосував за вказане рішення.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо, на Донеччині повідомили про підозру двом діючим депутатам Миронівської селищної ради, які у 2014 році сприяли організації і проведенню незаконного голосування про створення так званої “ДНР”.