В Донецкой области будут судить депутата за голосование за проведение псевдорефендума в 2014 году
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Донецкой области будут судить депутата, который рассмотрел внесенный в повестку дня сессии вопрос о проведении на территории пгт. Мироновский так называемого референдума по вопросу признания государственной независимости “ДНР” и в дальнейшем лично положительно проголосовал за указанное решение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуру Донецкой области.
“... В Артемовский районный суд направлено обвинительное заключение в отношении депутата Мироновской поселкового совета Бахмутского района, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК Украины, то есть в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины”, — сказано в сообщении.
Отмечается, что в ходе досудебного расследования установлено, что в мае 2014 года депутат, понимая незаконный характер своих действий, рассмотрел внесенный в повестку дня сессии вопрос о проведении на территории пгт. Мироновский так называемого референдума по вопросу признания государственной независимости “ДНР” и в дальнейшем лично положительно проголосовал за указанное решение.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, в Донецкой области сообщили о подозрении двум действующим депутатам Мироновского поселкового совета, которые в 2014 году способствовали организации и проведению незаконного голосования о создании так называемой “ДНР”.