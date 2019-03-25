В Донецкой области умерла роженица с новорожденным ребенком

Под процессуальным руководством Авдеевского отдела Красноармейской местной прокуратуры проводится досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1,2 ст. 140 (неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного, и если оно повлекло тяжкие последствия для несовершеннолетнего) УК Украины.

Вечером 21 марта в родильное отделение Авдеевской центральной городской больницы со схватками поступила 31-летняя женщина.

По предварительным данным, 22 марта во время родов у роженицы, которая решила рожать естественным путем, произошло кислородное голодание, что повлекло отек мозга и смерть. Ребенок, которого пытались спасти врачи путем кесарева сечения, умерла в течение 3 часов в результате асфиксии тяжелой степени.

В настоящее время досудебное расследование по данному факту продолжается, проводится ряд судебных экспертиз с целью установления причин смерти женщины и ее ребенка, и предоставления оценки действиям работников лечебного учреждения.



Как сообщал УНН, 20 марта в Сумах из-за кори умерла роженица.