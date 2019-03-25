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На Донеччині померла породілля з новонародженою дитиною

Київ • УНН

 • 9198 перегляди

КИЇВ, 25 березня. УНН. Прокуратура з’ясовує обставини смерті 31-річної породіллі та її новонародженої дитини. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури області. 

На Донеччині померла породілля з новонародженою дитиною

Під процесуальним керівництвом Авдіївського відділу Красноармійської місцевої прокуратури проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 140 (невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого, та якщо воно спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому) КК України.

Ввечері 21 березня до пологового відділення Авдіївської центральної міської лікарні з переймами поступила 31-річна жінка.

За попередніми даними, 22 березня під час пологів у породіллі, яка вирішила народжувати природним шляхом, сталось кисневе голодування, що спричинило набряк мозку та смерть. Дитина, яку намагались врятувати лікарі шляхом кесарева розтину, померла впродовж 3 годин в результаті асфіксії тяжкого ступеню.

На даний час досудове розслідування за даним фактом триває, проводиться низка судових експертиз з метою встановлення причин смерті жінки і її дитини, та надання оцінки діям працівників лікувального закладу.

Як повідомляв УНН, 20 березня у Сумах через кір померла породілля

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