В Донецкой области полицейские задержали разведчика боевиков

Правоохранители, которые несут службу на блокпостах Покровска, получили ориентирования по розыску жителя оккупированной Макеевки, который активно участвует в незаконных вооруженных формированиях.

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Сегодня утром правоохранители на блокпосту остановили автомобиль “Волга”. Во время проверки документов полицейские установили, что пассажир является лицом, которое разыскивают. Мужчина был задержан.

Как сообщал УНН, глава “ЛНР” Плотницкий выехал из Луганска в РФ.

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