На Донеччині поліцейські затримали розвідника бойовиків

Правоохоронцями, які несуть службу на блокпостах Покровська, було отримане орієнтування щодо розшуку мешканця окупованої Макіївки, який бере активну участь в незаконних збройних формуваннях.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Рівненщині судитимуть інформатора “ДНР”

Сьогодні зранку правоохоронці на блокпості зупинили автомобіль “Волга”. Під час перевірки документів поліцейські встановили, що пасажир є особою, яку розшукують. Чоловіка було затримано.

Як повідомляв УНН, глава “ЛНР” Плотницький виїхав із Луганська до РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Екс-депутата сільради Одещини, причетного до “ДНР”, засудили до 10 років за ґратами