На Донеччині поліцейські затримали розвідника бойовиків
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 23 листопада. УНН. 42-річний заступник командира роти “2 відділу розвідувального управління Республіканської гвардії “ДНР” був затриманий сьогодні на блокпості. Бойовик намагався покинути підконтрольну Україні територію та повернутись до окупованої. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Донецької області, передає УНН.
Правоохоронцями, які несуть службу на блокпостах Покровська, було отримане орієнтування щодо розшуку мешканця окупованої Макіївки, який бере активну участь в незаконних збройних формуваннях.
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Сьогодні зранку правоохоронці на блокпості зупинили автомобіль “Волга”. Під час перевірки документів поліцейські встановили, що пасажир є особою, яку розшукують. Чоловіка було затримано.
Як повідомляв УНН, глава “ЛНР” Плотницький виїхав із Луганська до РФ.
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