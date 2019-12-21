В Донецкой области по фрагменту фары нашли автомобиль, который насмерть сбил человека
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Донецкой области полиция по фрагменту фары установила машину и ее владельца, причастных к смертельному ДТП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
"Под колесами легкового автомобиля погиб 54-летний мужчина. Водитель, не оказав помощи, покинул место аварии, а машину спрятал. Полицейские по фрагменту фары установили машину и ее владельца, причастных к смертельному наезду. Преступление было раскрыто за ночь", - говорится в сообщении.
Указано, что событие произошло 20 декабря, около 19:00 в Святогорске Славянского района. Обнаружили тело мужчины с травмами, характерными для ДТП.
"Преступление было раскрыто при участии начальника Славянского отдела полиции Станислава Загурского, который по обломкам фары установил марку автомобиля - "ВАЗ-2101". Также сотрудники полиции разыскали свидетелей происшествия. Утром машину с поврежденной фарой было найдено, а ее владельца уличен в совершении уголовного преступления. Им оказался 34-летний местный житель", - отметили в отделе коммуникации.
Установлено, что водитель не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на пешехода. Не остановившись для оказания помощи, скрылся. Опасаясь ответственности, отогнал машину к знакомому и спрятал под чехлом.
По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Продолжается досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.
Напомним, во Львовской области столкнулись два грузовика, погиб водитель.