На Донеччині за фрагментом фари знайшли автомобіль, що на смерть збив людину
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. На Донеччині поліція за фрагментом фари встановила автівку та її власника, що причетні до смертельного ДТП. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецької області.
"Під колесами легкового автомобіля загинув 54-річний чоловік. Водій, не надавши допомоги, залишив місце аварії, а машину сховав. Поліцейські по фрагменту фари встановили автівку та її власника, причетних до смертельного наїзду. Злочин було розкрито за ніч", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що подія сталась 20 грудня, близько 19:00 в Святогірську Слов’янського району. Виявили тіло чоловіка з травмами, характерними для дорожньо-транспортної пригоди.
"Злочин було розкрито за участі начальника Слов’янського відділу поліції Станіслава Загурського, який по уламках фари встановив марку автомобіля – "ВАЗ-2101". Також співробітники поліції розшукали свідків події. На ранок автівку з пошкодженою фарою було знайдено, а її власника викрито у вчиненні кримінального правопорушення. Ним виявився 34-річний місцевий житель", - зазначили у відділі комунікації.
Встановлено, що водій не вибрав безпечну швидкість та наїхав на пішохода. Не зупинившись для надання допомоги, втік. Побоюючись відповідальності, відігнав машину до знайомого та сховав під чохлом.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Львівщині зіткнулись дві вантажівки, загинув водій.