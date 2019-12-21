На Львівщині зіткнулись дві вантажівки, загинув водій
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. На Львівщині заткнулись дві вантажівки Renault з напівпричепами. Від отриманих травм загинув один з водіїв. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП області.
Повідомляється, що дорожньо-транспортна пригода сталась 20 грудня близько 19.20 на автодорозі “Київ-Чоп” в одному з сіл Сколівського району.
“Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись дві вантажівки „Рено“, обидві з напівпричепами. Однією з них керував 50-річний мешканець Житомирської області, іншою — 27-річний мешканець Закарпаття, котрий від отриманих травм помер на місці події”, — йдеться у повідомленні.
Поліцейські розслідують обставини ДТП. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, на Львівщині легковик в’їхав в вантажівку, дві людини загинули.