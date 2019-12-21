На Львовщине столкнулись два грузовика погиб водитель
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. На Львовщине заткнулись два грузовика Renault с полуприцепами. От полученных травм погиб один из водителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП области.
Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошла 20 декабря около 19.20 на автодороге “Киев-Чоп” в одном из сел Сколевского района.
“Как предварительно установили правоохранители, столкнулись два грузовика „Рено“, оба с полуприцепами. Одной из них управлял 50-летний житель Житомирской области, другой — 27-летний житель Закарпатья, который от полученных травм скончался на месте происшествия”, — говорится в сообщении.
Полицейские расследуют обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Напомним, на Львовщине легковушка въехала в грузовик, два человека погибли.