На Львовщине столкнулись два грузовика погиб водитель

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошла 20 декабря около 19.20 на автодороге “Киев-Чоп” в одном из сел Сколевского района.

“Как предварительно установили правоохранители, столкнулись два грузовика „Рено“, оба с полуприцепами. Одной из них управлял 50-летний житель Житомирской области, другой — 27-летний житель Закарпатья, который от полученных травм скончался на месте происшествия”, — говорится в сообщении.

Полицейские расследуют обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, на Львовщине легковушка въехала в грузовик, два человека погибли.