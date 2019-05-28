В Донецкой области во время застолья гость выстрелил хозяину в голову

Стало известно, что во время застолья между хозяином и его гостем (сейчас полиции известно только имя) внезапно возник конфликт.



Ссора переросла в драку и гость достав пистолет выстрелил в направлении хозяина. Мужчина 1986 года рождения получил огнестрельное ранение головы. После этого, стрелявший скрылся с места совершения преступления, а хозяина квартиры позже госпитализировали в реанимацию.



Сейчас полиция начала досудебное расследование по покушением на убийство. Устанавливается личность нападавшего.



Как сообщал УНН, суд арестовал мужчину, который восемь раз выстрелил в спецназовца в Харькове .