На Донеччині під час застілля гість вистрелив господареві в голову
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У селі Іллінка Мар’їнського району Донецької області під час застілля гість зчинив стрілянини. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Стало відомо, що під час застілля між господарем та його гостем (наразі поліції відоме тільки ім’я) раптово виник конфлікт.
Сварка переросла у бійку і гість діставши пістолет вистрелив у напрямку господаря. Чоловік 1986 року народження отримав вогнепальне поранення голови. Після цього, чоловік, що стріляв втік з місця скоєння злочину, а господаря помешкання пізніше госпіталізували до реанімації.
Наразі поліція розпочала досудове розслідування за замахом на вбивство. Встановлюється особа нападника.
Як повідомляв УНН, суд арештував чоловіка, який вісім разів вистрелив у спецпризначенця у Харкові.