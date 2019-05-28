На Донеччині під час застілля гість вистрелив господареві в голову

Стало відомо, що під час застілля між господарем та його гостем (наразі поліції відоме тільки ім’я) раптово виник конфлікт.



Сварка переросла у бійку і гість діставши пістолет вистрелив у напрямку господаря. Чоловік 1986 року народження отримав вогнепальне поранення голови. Після цього, чоловік, що стріляв втік з місця скоєння злочину, а господаря помешкання пізніше госпіталізували до реанімації.



Наразі поліція розпочала досудове розслідування за замахом на вбивство. Встановлюється особа нападника.



Як повідомляв УНН, суд арештував чоловіка, який вісім разів вистрелив у спецпризначенця у Харкові.