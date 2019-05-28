На Донеччині під час застілля гість вистрелив господареві в голову

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КИЇВ. 28 травня. УНН. У селі Іллінка Мар’їнського району Донецької області під час застілля гість зчинив стрілянини. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Стало відомо, що під час застілля між господарем та його гостем (наразі поліції відоме тільки ім’я) раптово виник конфлікт.

Сварка переросла у бійку і гість діставши пістолет вистрелив у напрямку господаря. Чоловік 1986 року народження отримав вогнепальне поранення голови. Після цього, чоловік, що стріляв втік з місця скоєння злочину, а господаря помешкання пізніше госпіталізували до реанімації.

Наразі поліція розпочала досудове розслідування за замахом на вбивство. Встановлюється особа нападника.

Як повідомляв УНН, суд арештував чоловіка, який вісім разів вистрелив у спецпризначенця у Харкові

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