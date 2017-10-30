В Донецкой области во время пожара юноша спас 13-летнего подростка
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 30 октября. УНН. В Дружковке Донецкой области молодой человек спас от огня подростка, он из горящего дома вынес мальчика, который в то время крепко спал. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области, передает УНН.
По информации спасателей пожар произошел ночью 29 октября в 00:28 по улице Вавилова.
Юноша проходил мимо горящего дома и, оценив обстоятельства, решил не терять времени. Разбив окно комнаты, 19-летний парень вытащил из здания спящего 13-летнего подростка.
"Спасатели 45-й Государственной пожарно-спасательной части, которые прибыли на место происшествия, локализовали пожар в 00:56 и ликвидировали в 2:08. Пожар нанес значительный материальный ущерб, но худшего удалось избежать ", - отмечают в ГСЧС.
Сейчас жизни 13-летнего мальчика ничего не угрожает.
Напомним, два деревянных дома коттеджного типа на базе отдыха в Солотвино на Закарпатье сгорели накануне.