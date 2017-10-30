На Донеччині під час пожежі юнак врятував 13-річного хлопця
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Дружківці Донецької області молодий чоловік врятував від вогню підлітка, він з палаючого будинку виніс хлопчика, який на той час міцно спав. Про це повідомили у прес-службі ДСНС в Донецькій області, передає УНН.
За інформацією рятувальників пожежа сталася вночі 29 жовтня в 00:28 по вулиці Вавілова.
Юнак проходив повз палаючого будинку і, оцінивши обставини, вирішив не гаяти часу. Розбивши вікно кімнати, 19-річний хлопець витягнув з будівлі сплячого 13-річного підлітка.
"Рятувальники 45-ї Державної пожежно-рятувальної частини, які прибули на місце події, локалізували пожежу о 00:56 та ліквідували в 2:08. Пожежа завдала значних матеріальних збитків, але гіршого вдалося уникнути", - відзначають в ДСНС.
Наразі життю 13-річного хлопчика нічого не загрожує.
Нагадаємо, два дерев’яні будинки котеджного типу на базі відпочинку у Солотвино на Закарпатті згоріли напередодні.