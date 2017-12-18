В Донецкой области отравилась газом семья: 11 детей и двое взрослых
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 18 декабря. УНН. Супруги и 11 детей в возрасте от одного до 17 лет попали в медицинское учреждение с диагнозом “отравление природным газом”. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.
Инцидент произошел 17 декабря ночью. В полицию поступило сообщение от работников "скорой помощи" об отравлении многодетной семьи в с.Киндративка Константиновского района.
Причина отравления и окончательный диагноз устанавливаются.
Факт зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан о правонарушениях и других событиях. Проводится проверка.
Как сообщал УНН, более 40 человек отравились угарным газом на ферме в Канаде.