В Донецкой области отравилась газом семья: 11 детей и двое взрослых

Инцидент произошел 17 декабря ночью. В полицию поступило сообщение от работников "скорой помощи" об отравлении многодетной семьи в с.Киндративка Константиновского района.

Причина отравления и окончательный диагноз устанавливаются.

Факт зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан о правонарушениях и других событиях. Проводится проверка.

Как сообщал УНН, более 40 человек отравились угарным газом на ферме в Канаде.