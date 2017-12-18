На Донеччині отруїлася газом родина: 11 дітей і двоє дорослих
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 18 грудня. УНН. Подружжя та 11 дітей віком від одного до 17 років потрапили до медичного закладу з діагнозом "отруєння природнім газом". Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Донецькій області, передає УНН.
Подія трапилась 17 грудня вночі. До поліції надійшло повідомлення від працівників "швидкої допомоги" про отруєння багатодітної родини в с.Кіндратівка Костянтинівського району.
Причина отруєння та остаточний діагноз наразі встановлюються.
Факт зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про правопорушення та інші події. Проводиться перевірка.
Як повідомляв УНН, більше 40 людей отруїлися чадним газом на фермі в Канаді.