На Донеччині отруїлася газом родина: 11 дітей і двоє дорослих

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 18 грудня. УНН. Подружжя та 11 дітей віком від одного до 17 років потрапили до медичного закладу з діагнозом "отруєння природнім газом". Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Донецькій області, передає УНН.

Подія трапилась 17 грудня вночі. До поліції надійшло повідомлення від працівників "швидкої допомоги" про отруєння багатодітної родини в с.Кіндратівка Костянтинівського району.

Причина отруєння та остаточний діагноз наразі встановлюються.

Факт зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про правопорушення та інші події. Проводиться перевірка.

Як повідомляв УНН, більше 40 людей отруїлися чадним газом на фермі в Канаді.

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