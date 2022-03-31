В Донецкой области оккупанты применили фосфорные снаряды: 11 раненых, среди них четверо детей

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"В Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке враг снова применил фосфорные снаряды. В Кураховскую городскую больницу доставили 11 раненых гражданских из Марьинской общины, среди них 4 ребенка", — написал Кириленко.

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В Донецкой области оккупанты ударили реактивными системами залпового огня по Авдеевке, Георгиевке, Новокалиновому и Очеретяному. В этих населенных пунктах возгорания и разрушения.

По словам Кириленко, в результате вражеского обстрела в Очеретинской общине ранения получили два человека.

"Продолжаем подвозить питьевую воду и еду в прифронтовых населенных пунктов. Всех желающих - эвакуируем. В очередной раз призываю всех, кто оказался на линии фронта, кто зависим от наличия специфических лекарств и медицинского ухода, воспользоваться возможностью и уехать. Эвакуация - это временно. Самое важное сейчас - сохранить жизнь!" - добавил председатель ОГА.

Напомним

28 марта сообщали, что вражескими обстрелами был поврежден Успенский Николо-Васильевский монастырь под Волновахой в Донецкой области и ранен епископ Волновахский Амвросий.