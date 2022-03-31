На Донеччині окупанти застосували фосфорні снаряди: 11 поранених, серед них четверо дітей

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"У Мар'їнці, Красногорівці та Новомихайлівці ворог знову застосував фосфорні снаряди. До Курахівської міської лікарні доставлено 11 поранених цивільних з Мар'їнської громади, серед них 4 дитини", — написав Кириленко.

Додамо

На Донеччині окупанти вдарили реактивними системами залпового вогню по Авдіївці, Георгіївці, Новокалиновому та Очеретиному. В цих населених пунктах — загоряння і руйнування.

За словами Кириленка, внаслідок ворожого обстрілу в Очеретинській громаді поранення дістало двоє людей.

"Продовжуємо підвозити питну воду та харчі до прифронтових населених пунктів. Усіх охочих — евакуюємо. Вкотре закликаю всіх, хто опинився на лінії фронту, хто залежний від наявності специфічних ліків та медичного догляду, скористатися можливістю і виїхати. Евакуація - це тимчасово. Найважливіше зараз — зберегти життя!" — додав голова ОДА.

Нагадаємо

28 березня повідомляли, що ворожими обстрілами було пошкоджено Успенський Миколо-Василівський монастир під Волновахою в Донецькій області і поранено єпископа Волноваського Амвросія.