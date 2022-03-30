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Через ворожу атаку на православний монастир на Донеччині розпочато розслідування

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. За фактом чергових обстрілів населених пунктів Донеччини та другої атаки на православний монастир розпочато розслідування, повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.

Через ворожу атаку на православний монастир на Донеччині розпочато розслідування

Деталі

За процесуального керівництва окружних прокуратур Донецької області здійснюється досудове розслідування у 11 кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 28-29 березня 2022 року збройні сили РФ та представники псевдодержавного утворення "ДНР" обстрілювали, у тому числі крилатими ракетами, цивільне населення у містах Мар’їнка, Авдіївка, Красногорівка, Волноваха, селі Очеретине, селі Новоселівка Покровського району та селі Зайцеве Бахмутського району, повідомили в Офісі Генпрокурора.

"Військові підрозділи країни-агресора нанесли вогневий удар по Успенському Миколо-Василівському монастирю УПЦ МП в районі міста Волновахи, внаслідок чого поранено настоятеля - єпископа Волноваського Амвросія", - вказали в Офісі Генпрокурора.

У селі Новоселівка Очеретинської ОТГ, як повідомляється, через обстріл постраждала жінка. До лікарні міста Бахмута, як зазначається, доставлено чоловіка, який зазнав численних травм через обстріл міста Попасна Луганської області.

Серед пошкоджених об’єктів – приватні домоволодіння, навчальний заклад, споруди приватного підприємства тощо.

Досудове розслідування за вказаними фактами триває.

Доповнення

28 березня повідомлялося, що через обстріли постраждав Успенський Миколо-Василівський монастир під Волновахою в Донецькій області і що поранено єпископа Волноваського Амвросія.

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