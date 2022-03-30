Из-за вражеской атаки на православный монастырь в Донецкой области начато расследование

Детали

Под процессуальным руководством окружных прокуратур Донецкой области осуществляется досудебное расследование в 11 уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 28-29 марта 2022 года вооруженные силы рф и представители псевгосударственного образования "ДНР" обстреливали, в том числе крылатыми ракетами, гражданское население в городах Марьинка, Авдеевка, Красногоровка, Волноваха, селе Очеретино, селе Новоселовка Покровского района и селе Зайцевое Бахмутского района, сообщили в Офисе Генпрокурора.

"Воинские подразделения страны-агрессора нанесли огневой удар по Успенскому Николо-Васильевскому монастырю УПЦ МП в районе города Волновахи, в результате чего ранен настоятель - епископ Волновахского Амвросия", - указали в Офисе Генпрокурора.

В селе Новоселовка Очеретинской ОТГ, как сообщается, из-за обстрела пострадала женщина. В больницу города Бахмута, как отмечается, доставлен мужчина, который получил многочисленные травмы из-за обстрела города Попасная Луганской области.

Среди поврежденных объектов-частные домовладения, учебное заведение, сооружения частного предприятия и т.п.

Досудебное расследование по указанным фактам продолжается.

Дополнение

28 марта сообщалось, что из-за обстрелов пострадал Успенский Николо-Васильевский монастырь под Волновахой в Донецкой области и что ранен епископ Волновахский Амвросий.