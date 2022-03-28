Обстріл на Донеччині: постраждав монастир, поранено єпископа УПЦ МП Амвросія
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Через обстріли на Донеччині постраждав Успенський Миколо-Василівський монастир під Волновахою в Донецькій області, поранено єпископа Волноваського Амвросія. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП, передає УНН.
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За даними УПЦ МП, сьогодні внаслідок обстрілів вчергове зазнала руйнувань Миколо-Васильківська обитель.
"Було поранено настоятеля Успенського Миколо-Василівського монастиря єпископа Волноваського Амвросія, вікарія Донецької єпархії. В єпархії просять святих молитов про одужання пораненого владики Амвросія", - додали в УПЦ МП.
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