Обстрел в Донецкой области: пострадал монастырь, ранен епископ УПЦ МП Амвросий
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Из-за обстрелов на Донбассе пострадал Успенский Николо-Васильевский монастырь под Волновахой в Донецкой области, ранено епископа Волновахского Амвросия. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ МП, передает УНН.
Детали
По данным УПЦ МП, сегодня в результате обстрелов в очередной раз подверглась разрушениям Николо-Васильковская обитель.
"Был ранен настоятель Успенского Николо-Васильевского монастыря епископ Волновахский Амвросий, викарий Донецкой епархии. В епархии просят святых молитв о выздоровлении раненого владыки Амвросия", - добавили в УПЦ МП.
Напомним
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