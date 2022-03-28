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Обстрел в Донецкой области: пострадал монастырь, ранен епископ УПЦ МП Амвросий

Киев • УНН

 • 196011 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Из-за обстрелов на Донбассе пострадал Успенский Николо-Васильевский монастырь под Волновахой в Донецкой области, ранено епископа Волновахского Амвросия. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ МП, передает УНН.

Обстрел в Донецкой области: пострадал монастырь, ранен епископ УПЦ МП Амвросий

Детали

По данным УПЦ МП, сегодня в результате обстрелов в очередной раз подверглась разрушениям Николо-Васильковская обитель.

"Был ранен настоятель Успенского Николо-Васильевского монастыря епископ Волновахский Амвросий, викарий Донецкой епархии. В епархии просят святых молитв о выздоровлении раненого владыки Амвросия", - добавили в УПЦ МП.

Напомним

24 февраля Россия начала широкомасштабное наступление на Украину.

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