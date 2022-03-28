Обстрел в Донецкой области: пострадал монастырь, ранен епископ УПЦ МП Амвросий

Детали

По данным УПЦ МП, сегодня в результате обстрелов в очередной раз подверглась разрушениям Николо-Васильковская обитель.

"Был ранен настоятель Успенского Николо-Васильевского монастыря епископ Волновахский Амвросий, викарий Донецкой епархии. В епархии просят святых молитв о выздоровлении раненого владыки Амвросия", - добавили в УПЦ МП.

Напомним

24 февраля Россия начала широкомасштабное наступление на Украину.