В Донецкой области оккупанты за сутки обстреляли более десятка громад. Есть пострадавшие и разрушения

Детали

Отмечается, что около полуночи россияне обстреляли Славянскую громаду - убили 1 человека, повредили здание предприятия в Мирном. Также под огнем окраины Дружковской громады - без жертв.

На Волновахском направлении россияне обстреляли две улицы в Шахтерском Великоновоселковской громады.

На Донецком направлении 2 человека ранены в Заветном Новогродовской громады. Под огнем окраины Кураховской, Марьинской и Очеретинской громад. В Авдеевке в течение ночи - одиночные обстрелы. Селидовская громада подверглась ракетным ударам - без жертв.

На Горловском направлении в Торецкой громаде повреждены 10 домов: 5 в Северном, 3 в Петровке и 2 в Щербиновке. В Часовоярской громаде повреждены 5 многоэтажек и 5 частных домов. В Соледарской громаде под обстрелами Федоровка, Васюковка и Раздоловка.

На Лисичанском направлении поврежден дом в Северске.

Всего за сутки россияне убили 2 жителей Донетчины, ранили еще 5.

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