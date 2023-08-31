В Донецкой области оккупанты за сутки обстреляли более десятка громад. Есть пострадавшие и разрушения

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15:57 • 33364 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13:47 • 75618 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13:40 • 92399 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 74310 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 75274 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 107121 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 129726 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 163750 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

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12 марта, 14:19 • 137124 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

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Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

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Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

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На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 118344 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 154235 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 161218 просмотра
Актуальное
В Донецкой области оккупанты за сутки обстреляли более десятка громад. Есть пострадавшие и разрушения

В Донецкой области оккупанты за сутки обстреляли более десятка громад. Есть пострадавшие и разрушения

Киев • УНН

 • 388813 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram сообщил оперативную ситуацию по области по состоянию на утро 31 августа, передает УНН.

Детали

Отмечается, что около полуночи россияне обстреляли Славянскую громаду - убили 1 человека, повредили здание предприятия в Мирном. Также под огнем окраины Дружковской громады - без жертв.

На Волновахском направлении россияне обстреляли две улицы в Шахтерском Великоновоселковской громады.

На Донецком направлении 2 человека ранены в Заветном Новогродовской громады. Под огнем окраины Кураховской, Марьинской и Очеретинской громад. В Авдеевке в течение ночи - одиночные обстрелы. Селидовская громада подверглась ракетным ударам - без жертв.

На Горловском направлении в Торецкой громаде повреждены 10 домов: 5 в Северном, 3 в Петровке и 2 в Щербиновке. В Часовоярской громаде повреждены 5 многоэтажек и 5 частных домов. В Соледарской громаде под обстрелами Федоровка, Васюковка и Раздоловка.

На Лисичанском направлении поврежден дом в Северске.

Всего за сутки россияне убили 2 жителей Донетчины, ранили еще 5.

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