На Донеччині окупанти за добу обстріляли понад десяток громад. Є постраждалі та руйнування

Деталі

Зазначається, що близько півночі росіяни обстріляли Слов'янську громаду — вбили 1 людину, пошкодили будівлю підприємства у Мирному. Також під вогнем околиці Дружківської громади — без жертв.

На Волноваському напрямку росіяни обстріляли дві вулиці у Шахтарському Великоновосілківської громади.

На Донецькому напрямку 2 людини поранено у Завітному Новогродівської громади. Під вогнем околиці Курахівської, Мар'їнської і Очеретинської громад. В Авдіївці протягом ночі — поодинокі обстріли. Селидівська громада зазнала ракетних ударів — без жертв.

На Горлівському напрямку у Торецькій громаді пошкоджено 10 будинків: 5 у Північному, 3 у Петрівці і 2 у Щербинівці. У Часовоярській громаді пошкоджено 5 багатоповерхівок і 5 приватних будинків. У Соледарській громаді під обстрілами Федорівка, Васюківка і Роздолівка.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську.

Всього за добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще 5.

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