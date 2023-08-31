На Донеччині окупанти за добу обстріляли понад десяток громад. Є постраждалі та руйнування

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29 березня, 17:57 • 271803 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 359872 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 299919 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 335044 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

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29 березня, 07:30 • 300118 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 219525 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 204285 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164156 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 534999 перегляди

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28 березня, 12:49 • 175505 перегляди

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у своєму Telegram повідомив оперативну ситуацію по області станом на ранок 31 серпня, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що близько півночі росіяни обстріляли Слов'янську громаду — вбили 1 людину, пошкодили будівлю підприємства у Мирному. Також під вогнем околиці Дружківської громади — без жертв.

На Волноваському напрямку росіяни обстріляли дві вулиці у Шахтарському Великоновосілківської громади.

На Донецькому напрямку 2 людини поранено у Завітному Новогродівської громади. Під вогнем околиці Курахівської, Мар'їнської і Очеретинської громад. В Авдіївці протягом ночі — поодинокі обстріли. Селидівська громада зазнала ракетних ударів — без жертв.

На Горлівському напрямку у Торецькій громаді пошкоджено 10 будинків: 5 у Північному, 3 у Петрівці і 2 у Щербинівці. У Часовоярській громаді пошкоджено 5 багатоповерхівок і 5 приватних будинків. У Соледарській громаді під обстрілами Федорівка, Васюківка і Роздолівка.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську.

Всього за добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще 5.

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