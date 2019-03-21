Суд назначил новое разбирательство по делу злоумышленника, который передавал боеприпасы по почте
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Прокуратура добилась назначения нового судебного разбирательства по делу злоумышленника, который пытался переслать через "Новую почту" арсенал боеприпасов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
“Благодаря принципиальной позиции органов прокуратуры Донецкой области Донецким апелляционным судом отменен приговор Марьинского районного суда, которым признано невиновным за отсутствие состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), 21-летнего мужчину, жителя. Киева, который предоставил работникам одного из отделений „Новой почты“, который находится в г. Новогродовке, для отправки в качестве посылки 4 осколочные ручные гранаты типа Ф-1, 5 унифицированных запалов ручных гранат и 47 патронов”, — говорится в сообщении.
Суд первой инстанции, оправдывая злоумышленника, указал, что при расследовании данного уголовного производства, а также при изъятии боеприпасов в помещении учреждения “Новая почта”, где находились посетители и работники, допущено нарушение конституционного права как физической, так и юридических лиц на сохранение тайны корреспонденции и почтовых отправлений.
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Однако апелляционный суд признал такие выводы преждевременными и, согласившись с доводами, изложенными в жалобе прокурора, отменил оправдательный приговор и назначил новое рассмотрение дела в суде первой инстанции в ином составе судей.
Сообщается, что санкция ч. 1 ст. 263 УК Украины предусматривает наказание исключительно в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
Напомним, правоохранители обнаружили в квартире жителя Луганской области, который сейчас находится на временно оккупированной территории Украины, боеприпасы и листовки с пропагандой против Украины.