Суд назначил новое разбирательство по делу злоумышленника, который передавал боеприпасы по почте

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 78124 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 173552 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 140843 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 204506 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 250577 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 212459 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 245591 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208104 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 486671 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241223 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

3м/с
76%
Популярные новости

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 31794 просмотра

Китай готовится к полноценной торговой войне с США после введения пошлин Трампом - WSJ

6 апреля, 13:28 • 18963 просмотра

Зеленский: угроза с Черного моря – еще одна причина для усиления обороны Украины

6 апреля, 13:47 • 23220 просмотра

"За детей": пограничники «Шквала» мстят россиянам за трагедию в Кривом Роге

6 апреля, 13:59 • 25455 просмотра

Убийство гуманитарных работников в Газе: видео опровергает версию ЦАХАЛ

6 апреля, 14:24 • 21100 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 263546 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 240039 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 325478 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 486671 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 578397 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 31840 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 204506 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 78863 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75434 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 80981 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Суд назначил новое разбирательство по делу злоумышленника, который передавал боеприпасы по почте

Киев • УНН

 • 8351 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Прокуратура добилась назначения нового судебного разбирательства по делу злоумышленника, который пытался переслать через "Новую почту" арсенал боеприпасов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Суд назначил новое разбирательство по делу злоумышленника, который передавал боеприпасы по почте

“Благодаря принципиальной позиции органов прокуратуры Донецкой области Донецким апелляционным судом отменен приговор Марьинского районного суда, которым признано невиновным за отсутствие состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), 21-летнего мужчину, жителя. Киева, который предоставил работникам одного из отделений „Новой почты“, который находится в г. Новогродовке, для отправки в качестве посылки 4 осколочные ручные гранаты типа Ф-1, 5 унифицированных запалов ручных гранат и 47 патронов”, — говорится в сообщении.

Суд первой инстанции, оправдывая злоумышленника, указал, что при расследовании данного уголовного производства, а также при изъятии боеприпасов в помещении учреждения “Новая почта”, где находились посетители и работники, допущено нарушение конституционного права как физической, так и юридических лиц на сохранение тайны корреспонденции и почтовых отправлений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львовской области мужчина пытался переслать по почте противопехотную мина

Однако апелляционный суд признал такие выводы преждевременными и, согласившись с доводами, изложенными в жалобе прокурора, отменил оправдательный приговор и назначил новое рассмотрение дела в суде первой инстанции в ином составе судей.

Сообщается, что санкция ч. 1 ст. 263 УК Украины предусматривает наказание исключительно в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, правоохранители обнаружили в квартире жителя Луганской области, который сейчас находится на временно оккупированной территории Украины, боеприпасы и листовки с пропагандой против Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$78,854.10
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,579.28