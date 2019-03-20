Бойовик зберігав вдома гранати, патрони і проросійські листівки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Правоохоронці виявили у помешканні жителя Луганської області, який зараз знаходиться на тимчасово окупованій території України, боєприпаси й листівки з пропагандою проти України. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
"Співробітники оперативно-розшукових підрозділів Донецько-Луганського регіонального управління Держприкордонслужби України разом з ВП ГУ Національної поліції України в Луганській області, що спільно діють у складі Об’єднаних сил, в рамках кримінального провадження за ст. 263 ККУ "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами", в помешканні жителя м. Лисичанськ Луганської області, провели обшук. В результаті проведених заходів міжвідомчою групою виявлено 3 гранати, 334 патрони до автоматичної зброї та листівки з пропагандою проти України", - йдеться у повідомленні.
Попередньо встановлено, що на даний час громадянин України перебуває на тимчасово окупованій території України.
Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до організації закладки та мотиви використання боєприпасів і поліграфічної продукції.
Нагадаємо, на Луганщині співорганізатору "референдуму" за "ЛНР" дали умовний строк.