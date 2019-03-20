На Луганщині співорганізатору "референдуму" за "ЛНР" дали умовний строк
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Мешканця Станично-Луганського району засудили за участь у проведенні у 2014 році "референдуму" на підтримку "ЛНР". Чоловіку призначили 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком. Про це повідомила прес-служба прокуратури Луганської області, передає УНН.
У ході досудового розслідування було встановлено, що у травні 2014 року громадянин України погодився взяти участь у проведенні так званого "референдуму" щодо підтримки "Акту про державну самостійність "ЛНР" на території с. Сотенне (колишнє с. Червоний Жовтень) Станично-Луганського району.
Повідомляється, що 11.05.2014 чоловік отримав бюлетені разом зі скринькою для голосування та в подальшому організував "виборчі дільниці" для проведення так званого "референдуму" на вулицях населеного пункту з метою створення на території Луганської області псевдодержавного утворення – "Луганської народної республіки".
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У подальшому підозрюваний, пересуваючись на автомобілі, роздавав місцевим мешканцям бюлетені щодо підтримки "Акту про державну самостійність "ЛНР" для голосування. Після проведення процедури вказана особа передала всі бюлетені представникам "ЛНР".
"Враховуючи той факт, що під час досудового розслідування підозрюваний повністю визнав свою вину у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину й викриттю інших співучасників, між ним та прокурором укладено угоду про визнання винуватості", - зазначили у прокуратурі.
Вироком Біловодського районного суду Луганської області чоловіку призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком.
Раніше УНН повідомляв, що депутату оголосили підозру у проведенні "референдуму" за "ЛНР".