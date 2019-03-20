На Луганщині співорганізатору "референдуму" за "ЛНР" дали умовний строк

КИЇВ. 20 березня. УНН. Мешканця Станично-Луганського району засудили за участь у проведенні у 2014 році "референдуму" на підтримку "ЛНР". Чоловіку призначили 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком. Про це повідомила прес-служба прокуратури Луганської області, передає УНН.