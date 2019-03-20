В Луганской области соорганизатору "референдума" за "ЛНР" дали условный срок
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Жителя Станично-Луганского района осудили за участие в проведении в 2014 году "референдума" в поддержку "ЛНР". Мужчине назначили 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает УНН.
В ходе досудебного расследования было установлено, что в мае 2014 гражданин Украины согласился принять участие в проведении так называемого "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности "ЛНР" на территории с. Сотенное (бывшее с. Красный Октябрь) Станично-Луганского района.
Сообщается, что 11.05.2014 мужчина получил бюллетени вместе с ящиком для голосования и в дальнейшем организовал "избирательные участки" для проведения так называемого "референдума" на улицах населенного пункта с целью создания на территории Луганской области псевдогосударственного образования - "Луганской народной республики".
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В дальнейшем подозреваемый, передвигаясь на автомобиле, раздавал местным жителям бюллетени по поддержке "Акта о государственной самостоятельности "ЛНР" для голосования. После проведения процедуры указанное лицо передало все бюллетени представителям "ЛНР".
"Учитывая тот факт, что во время досудебного расследования подозреваемый полностью признал свою вину в совершении указанного уголовного преступления, искренне раскаялся, активно способствовал раскрытию преступления и разоблачению других соучастников, между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности", - отметили в прокуратуре.
Приговором Беловодского районного суда Луганской области мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.
Ранее УНН сообщал, что депутату объявили подозрение в проведении "референдума" за "ЛНР".