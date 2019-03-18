Депутату оголосили підозру у проведенні "референдуму" за "ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Депутату Гірської міської ради Луганської області повідомили про підозру у проведенні у 2014 році "референдуму" на підтримку "ЛНР". Про це повідомила прес-служба прокуратури Луганської області, передає УНН.
"Прокурор Луганської області Володимир Янко 15 березня 2019 року повідомив про підозру депутату Гірської міської ради VI скликання у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України (умисні дії, направлені на зміну меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України)", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, 11 травня 2014 року громадянка України, будучи "членом територіальної виборчої комісії", взяла участь у проведенні "референдуму" щодо підтримки "Акту про державну самостійність Луганської народної республіки" у м. Гірське.
"Перебуваючи у приміщенні одного з комунальних закладів, де було організовано вказану "виборчу дільницю", жінка вносила відомості про виборців, а також видавала "бюлетені" для голосування", - зазначили у відомстві.
Досудове слідство встановило, що після проведення "референдуму" члени "виборчої комісії" здійснили підрахунок бюлетенів та передали їх особі для подальшого проголошення "Акту про державну самостійність "ЛНР".
Досудове розслідування наразі триває.
Уточнюється, що санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо, жінку засудили на 5 років за участь в організації "референдуму" за "ЛНР".