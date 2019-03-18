Депутату объявили подозрение в проведении "референдума" за "ЛНР"

"Прокурор Луганской области Владимир Янко 15 марта 2019 года сообщил о подозрении депутату Горского городского совета VI созыва в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 11 мая 2014 года гражданка Украины, будучи "членом территориальной избирательной комиссии", приняла участие в проведении "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности Луганской народной республики" в г. Горское.

"Находясь в помещении одного из коммунальных учреждений, где был организован указанный "избирательный участок", женщина вносила сведения об избирателях, а также выдавала "бюллетени" для голосования", - отметили в ведомстве.

Досудебное следствие установило, что после проведения "референдума" члены "избирательной комиссии" совершили подсчет бюллетеней и передали их лицу для дальнейшего провозглашения "Акта о государственной самостоятельности "ЛНР".

Досудебное расследование сейчас продолжается.

Уточняется, что санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, женщину осудили на 5 лет за участие в организации "референдума" за "ЛНР".