Боевик хранил дома гранаты, патроны и пророссийские открытки

"Сотрудники оперативно-розыскных подразделений Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины совместно с ОП ГУ Национальной полиции Украины в Луганской области, совместно действуют в составе Объединенных сил в рамках уголовного производства по ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами », в доме жителя. Лисичанск Луганской области провели обыск. в результате проведенных мероприятий межведомственной группой выявлено 3 гранаты, 334 патрона к автоматическому оружию и открытки и с пропагандой против Украины", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что в настоящее время гражданин Украины находится на временно оккупированной территории Украины.

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к организации закладки и мотивы использования боеприпасов и полиграфической продукции.

Напомним, в Луганской области соорганизатору "референдума" за "ЛНР" дали условный срок.