Боевик хранил дома гранаты, патроны и пророссийские открытки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Правоохранители обнаружили в доме жителя Луганской области, который сейчас находится на временно оккупированной территории Украины, боеприпасы и листовки с пропагандой против Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ, передает УНН.
"Сотрудники оперативно-розыскных подразделений Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины совместно с ОП ГУ Национальной полиции Украины в Луганской области, совместно действуют в составе Объединенных сил в рамках уголовного производства по ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами », в доме жителя. Лисичанск Луганской области провели обыск. в результате проведенных мероприятий межведомственной группой выявлено 3 гранаты, 334 патрона к автоматическому оружию и открытки и с пропагандой против Украины", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что в настоящее время гражданин Украины находится на временно оккупированной территории Украины.
Правоохранители устанавливают лиц, причастных к организации закладки и мотивы использования боеприпасов и полиграфической продукции.
Напомним, в Луганской области соорганизатору "референдума" за "ЛНР" дали условный срок.