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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Боевик хранил дома гранаты, патроны и пророссийские открытки

Киев • УНН

 • 12817 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Правоохранители обнаружили в доме жителя Луганской области, который сейчас находится на временно оккупированной территории Украины, боеприпасы и листовки с пропагандой против Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ, передает УНН.

Боевик хранил дома гранаты, патроны и пророссийские открытки

"Сотрудники оперативно-розыскных подразделений Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины совместно с ОП ГУ Национальной полиции Украины в Луганской области, совместно действуют в составе Объединенных сил в рамках уголовного производства по ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами », в доме жителя. Лисичанск Луганской области провели обыск. в результате проведенных мероприятий межведомственной группой выявлено 3 гранаты, 334 патрона к автоматическому оружию и открытки и с пропагандой против Украины", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что в настоящее время гражданин Украины находится на временно оккупированной территории Украины.

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к организации закладки и мотивы использования боеприпасов и полиграфической продукции.

Напомним, в Луганской области соорганизатору "референдума" за "ЛНР" дали условный срок.

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