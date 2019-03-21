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Суд назначив новий розгляд справи зловмисника, який передавав боєприпаси поштою

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Прокуратура домоглась призначення нового судового розгляду у справі зловмисника, який намагався переслати через “Нову пошту” арсенал боєприпасів. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.

Суд назначив новий розгляд справи зловмисника, який передавав боєприпаси поштою

“Завдяки принциповій позиції органів прокуратури Донецької області Донецьким апеляційним судом скасовано вирок Мар’їнського районного суду, яким визнано невинуватим через відсутність складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), 21-річного чоловіка, мешканця м. Києва, який надав працівникам одного з відділень „Нової пошти“, що знаходиться у м. Новогродівці, для відправлення у якості посилки 4 осколкові ручні гранати типу Ф-1, 5 уніфікованих запалів ручних гранат та 47 патронів”, — йдеться у повідомленні.

Суд першої інстанції, виправдовуючи зловмисника, вказав, що при розслідуванні даного кримінального провадження, а також при вилученні боєприпасів у приміщенні установи “Нова пошта”, де знаходились відвідувачі та працівники, допущено порушення конституційного права як фізичної, так і юридичної осіб на збереження таємниці кореспонденції і поштових відправлень.

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Однак апеляційний суд визнав такі висновки передчасними та, погодившись з доводами, викладеними у скарзі прокурора, скасував виправдувальний вирок та призначив новий розгляд справи у суді першої інстанції в іншому складі суддів.

Повідомляється, що санкція ч. 1 ст. 263 КК України передбачає покарання виключно у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Нагадаємо, правоохоронці виявили у помешканні жителя Луганської області, який зараз знаходиться на тимчасово окупованій території України, боєприпаси й листівки з пропагандою проти України.

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