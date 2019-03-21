Суд назначив новий розгляд справи зловмисника, який передавав боєприпаси поштою
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Прокуратура домоглась призначення нового судового розгляду у справі зловмисника, який намагався переслати через “Нову пошту” арсенал боєприпасів. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.
“Завдяки принциповій позиції органів прокуратури Донецької області Донецьким апеляційним судом скасовано вирок Мар’їнського районного суду, яким визнано невинуватим через відсутність складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), 21-річного чоловіка, мешканця м. Києва, який надав працівникам одного з відділень „Нової пошти“, що знаходиться у м. Новогродівці, для відправлення у якості посилки 4 осколкові ручні гранати типу Ф-1, 5 уніфікованих запалів ручних гранат та 47 патронів”, — йдеться у повідомленні.
Суд першої інстанції, виправдовуючи зловмисника, вказав, що при розслідуванні даного кримінального провадження, а також при вилученні боєприпасів у приміщенні установи “Нова пошта”, де знаходились відвідувачі та працівники, допущено порушення конституційного права як фізичної, так і юридичної осіб на збереження таємниці кореспонденції і поштових відправлень.
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Однак апеляційний суд визнав такі висновки передчасними та, погодившись з доводами, викладеними у скарзі прокурора, скасував виправдувальний вирок та призначив новий розгляд справи у суді першої інстанції в іншому складі суддів.
Повідомляється, що санкція ч. 1 ст. 263 КК України передбачає покарання виключно у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Нагадаємо, правоохоронці виявили у помешканні жителя Луганської області, який зараз знаходиться на тимчасово окупованій території України, боєприпаси й листівки з пропагандою проти України.