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В Донецкой области эвакуировали школьников из-за найденого боеприпаса

В Донецкой области эвакуировали школьников из-за найденого боеприпаса

Киев  •  УНН

 • 12616 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Боеприпас на территории школы в селе Кондратовка обнаружила уборщица. Полицейские срочно эвакуировали школьников и персонал учебного заведения. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ ЧП в Донецкой области.

"Опасный предмет случайно заметила сотрудница школы, которая убирала на улице мусор. Правоохранители тщательно обследовали школьные помещения и прилегающую территорию, однако больше угроз не выявили" - отметили в пресс-службе Константиновского отделе полиции. 

Позже было установлено, что граната не имеет заряда.

Как сообщал УНН, в Светловодске пиротехники Управление ГСЧС в Кировоградской области уничтожили гранату Ф-1 времен Второй мировой войны .

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