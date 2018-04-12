В Донецкой области эвакуировали школьников из-за найденого боеприпаса

"Опасный предмет случайно заметила сотрудница школы, которая убирала на улице мусор. Правоохранители тщательно обследовали школьные помещения и прилегающую территорию, однако больше угроз не выявили" - отметили в пресс-службе Константиновского отделе полиции.

Позже было установлено, что граната не имеет заряда.



Как сообщал УНН, в Светловодске пиротехники Управление ГСЧС в Кировоградской области уничтожили гранату Ф-1 времен Второй мировой войны .