На Донеччині евакуювали школярів через знайдений боєприпас
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Боєприпас на території школи в селі Кондратівка виявила прибиральниця. Поліцейські терміново евакуювали школярів та персонал навчального закладу. Про це повідомили УНН у відділі комунікації ГУ НП в Донецькій області.
"Небезпечний предмет випадково помітила співробітниця школи, яка прибирала надворі сміття. Правоохоронці ретельно обстежили шкільні приміщення та прилеглу територію, однак більше загроз не виявили" - зазначили у прес-службі Костянтинівського відділі поліції
Пізніше було встановлено, що граната не має заряду.
Як повідомляв УНН, у Світловодську піротехніки Управління ДСНС в Кіровоградській області знищили гранату Ф-1 часів Другої світової війни.