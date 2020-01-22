В Донецкой области до 2-х лет заключения грозит мужчине за издевательство над родной матерью
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В Донецкой области жителю Дружковки грозит до 2-х лет заключения за издевательство над родной матерью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
"54-летний мужчина систематически издевался над своей матери. За это относительно агрессора участковым офицером полиции неоднократно составлялись административные протоколы, но обидчика это не останавливало. Теперь в отношении мужчины начато досудебное расследование. Ему грозит до 2-х лет лишения свободы", - сказано в сообщении.
Одной из основных причин агрессивного поведения обидчика в семье является злоупотребление спиртными напитками.
Так, человек 1965 года рождения на протяжении длительного времени совершал противоправные действия в отношении своей 73-летней матери. Мужчина нигде не работает, злоупотребляет спиртными напитками, в результате чего постоянно возникают ссоры.
Учитывая тот факт, что его пожилая мать не в состоянии дать отпор на агрессию сына, женщина стала жертвой домашнего насилия.
Человек систематически унижал женщину, выгонял из дома и даже наносил физической боли. За это относительно обидчика участковым офицером полиции неоднократно составлялись административные протоколы, однако это не помогло исправить его поведение.
Сейчас в отношении мужчины открыто уголовное производство по ст. 126-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает за совершение насилия в семье наказание от общественных работ до 2 лет лишения свободы.
В полиции отметили, что за прошлый год к административной ответственности согласно ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях полицейскими привлечено 216 правонарушителей, 74 из которых за повторное совершение насилия в семье. В том числе вынесено 5 срочных запретительных предписаний.
Напомним, правоохранители Киева направили в суд обвинительный акт в отношении ранее судимого мужчины, который совершал домашнее насилие в отношении родной матери.