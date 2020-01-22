На Донеччині до 2-х років ув’язнення загрожує чоловіку за знущання над рідною матір’ю
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. На Донеччині жителю Дружківки загрожує до 2-х років ув’язнення через знущання над рідною матір’ю. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.
"54-річний чоловік систематично знущався зі своєї матері. За це відносно агресора дільничним офіцером поліції неодноразово складалися адміністративні протоколи, але кривдника це не зупиняло. Тепер у відношенні чоловіка розпочато досудове розслідування. Йому загрожує до 2-х років позбавлення волі", - сказано у повідомленні.
Одна з основних причин агресивної поведінки кривдника в родині є зловживання спиртними напоями.
Так, чоловік 1965 року народження впродовж тривалого часу вчиняв протиправні дії відносно своєї 73-річної матері. Чоловік ніде не працює, зловживає спиртними напоями, в результаті чого постійно виникають сварки.
Враховуючи той факт, що його літня мати не в змозі дати відсіч на агресію сина, жінка стала жертвою домашнього насильства.
Чоловік систематично принижував жінку, виганяв з будинку та навіть завдавав фізичної болі. За це відносно кривдника дільничним офіцером поліції неодноразово складалися адміністративні протоколи, однак це не допомогло виправити його поведінку.
Наразі у відношенні чоловіка відкрито кримінальне провадження за ст. 126-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає за вчинення насильства в сім’ї покарання від громадських робіт до 2 років позбавленням волі.
У поліції зазначили, що за минулий рік до адміністративної відповідальності згідно ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення поліцейськими притягнуто 216 правопорушників, 74 з яких за повторне вчинення насильства в сім’ї. В тому числі винесено 5 термінових заборонних приписів.
Нагадаємо, правоохоронці Києва скерували до суду обвинувальний акт відносно раніше судимого чоловіка, який вчиняв домашнє насильство відносно рідної матері.