В Донецкой области мужчина прятал у себя дома оружие и боеприпасы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В одном из населенных пунктов Волновахского района Донецкой области 42-летний мужчина прятал оружие и боеприпасы в своем частном доме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
Такой тайник обнаружили сотрудники оперативного подразделения Донецко-Луганского регионального управления из состава Объединенных сил.
Они установили, что 42-летний гражданин Украины в подсобном помещении спрятал пистолет иностранного производства калибра 8 мм, один тубус для выстрела ПТРК, два гранатомета РПГ-22, два кумулятивные снаряды, телескопический прибор наблюдения БТР-80 и пять сигнальных мин.
Сейчас все опасные предметы изъяты и переданы компетентным органам. А также к Нацполиции направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения в действиях гражданина по ч.1 ст. 263 УК Украины “Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами”.
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